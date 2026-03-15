Máirtín O’Connor unica data in Italia il 21 marzo per la serata finale della XXX edizione di Vo’ on the Folks

Il 21 marzo al Teatro Olimpico di Vicenza si terrà la serata finale della XXX edizione di Vo’ on the Folks con l’esibizione di Máirtín O’Connor, musicista e compositore irlandese pluripremiato. Questa è l’unica data italiana del suo tour. O’Connor torna in Italia per un concerto unico in occasione del trentennale del festival.

Al Teatro Olimpico di Vicenza arriva il leggendario Máirtín O’Connor. Il pluripremiato musicista e compositore irlandese torna in Italia per un unico live in occasione del trentennale del festival Vo’ on the Folks. Sabato 21 marzo si esibirà in trio, nella serata conclusiva della XXX edizione del festival della world music diretto da Paolo Sgevano, promossa dall’ assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività della città di Vicenza. Dopo i concerti dell’ensemble TengerTon dalla Mongolia, della songwriter indiana Namritha Nori, della cantante e attrice italo-argentina Sarita Schena, dello storico gruppo vicentino Folk Studio A e del duo Vincenzo Zitello e Fulvio Renzi, il viaggio musicale di Vo’ on the Folks 2026 si conclude con l’Irish music della Martin O’ Connor Band al Teatro Olimpico di Vicenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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