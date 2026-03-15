Mahmood lascia l’Italia | il cantante ha annunciato il trasferimento in Spagna e uno stop per tutto il 2026

Il cantante ha annunciato di lasciare l’Italia per trasferirsi in Spagna e ha comunicato che si prenderà una pausa prolungata fino al 2026. La decisione arriva dopo un periodo di successi e riconoscimenti nel suo percorso artistico. La scelta di prendersi una pausa completa coinvolge tutto il 2026, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche.

Arriva spesso un momento, nella carriera di un artista, in cui il successo e le soddisfazioni personali non bastano più e, al contrario, la fama inizia ad essere percepita più come una gabbia, seppur dorata, che una benedizione. Per Mahmood, quel momento sembra essere arrivato. Nel corso di un’intervista per il magazine Butt, il cantautore -al secolo Alessandro Mahmoud – ha infatti rivelato di voler lasciare temporaneamente l’ Italia per allontanarsi dalla pressione mediatica. «Mi trasferisco in Spagna», ha detto. «Ho bisogno di passare più tempo a camminare per strada, a pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato». Mahmood si trasferisce in Spagna: «Mi sento come una tigre bianca in uno zoo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mahmood lascia l’Italia: il cantante ha annunciato il trasferimento in Spagna e uno stop per tutto il 2026 Articoli correlati Mahmood in Spagna per non "essere perseguitato", via da Milano e stop ai concerti per tutto il 2026Il cantante Mahmood ha annunciato il trasferimento in Spagna e una pausa totale dalle scene per tutto il 2026. Mahmood lascia l’Italia: “Mi trasferisco in Spagna, voglio uscire senza essere perseguitato”Mahmood in una recente intervista ha dichiarato di volersi prendere più tempo per sé stesso, e di volersi trasferire in Spagna per cercare maggiore... Tutto quello che riguarda Mahmood lascia Temi più discussi: Mahmood lascia l'Italia: Vado in Spagna. Ho bisogno di camminare per strada senza essere perseguitato; Mi trasferisco in Spagna, Mahmood 'fugge' da Italia per colpa... della fama; Mi trasferisco in Spagna, Mahmood lascia l’Italia per fuggire dalla fama: Mi sento una tigre nello zoo. Ho bisogno di nuova ispirazione; Mahmood lascia l'Italia: Mi trasferisco in Spagna, qui mi sento perseguitato. Mahmood lascia l’Italia: Vado in Spagna, voglio poter camminare per stradaL’artista di origine sarda racconta la decisione in un’intervista al Corriere della Sera: Ho bisogno di vivere con più libertà ... cagliaripad.it Mahmood lascia l'Italia: Mi trasferisco in Spagna, qui mi sento perseguitatoIl cantante racconta il peso della fama e la decisione di fermarsi: stop ai live nel 2026 per ritrovare ispirazione e libertà lontano dai riflettori. tgcom24.mediaset.it #Mahmood ha annunciato che lascia l’Italia per trasferirsi in #Spagna, spiegando di sentirsi schiacciato dalla pressione e dall’attenzione costante legata alla sua notorietà e di voler ritrovare una quotidianità più libera. Il cantante ha raccontato di voler cammin facebook #sapevatelo @FChiusaroli #scritturebrevi Mahmood lascia l’Italia: “Vado in Spagna, qui mi sento una tigre allo zoo” - La Stampa x.com