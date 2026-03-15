Magnino non si risparmia Moruzzi copre la fascia

Durante la partita, Magnino si è impegnato al massimo senza risparmiarsi, mentre Moruzzi ha coperto bene la fascia. Sul primo gol l'estremo difensore di Fulignati non ha potuto fare nulla, mentre sul secondo poteva forse uscire prima. Candela ha invece mostrato difficoltà costanti, commettendo anche errori tecnici gravi che hanno facilitato il raddoppio del Mantova.

FULIGNATI 6 – Sul primo gol non può farci niente, sul secondo poteva forse uscire prima. CANDELA 5.5 – In palese difficoltà tutte le volte che il Mantova scende dalla sua parte, commette anche gravi errori tecnici e tiene tutti in gioco in occasione del raddoppio lombardo. Un po’ più sicuro nella ripresa. EBUEHI 5.5 – Non ancora il miglior Ebuehi. GUARINO 6 – Sulle palle alte se la cava come sempre, più in difficoltà in fase di impostazione cresce anche lui nella ripresa. LOVATO 6.5 – Bel duello con l’esperto Mancuso, da cui esce sovente vincitore. OBARETIN 6 – Allargato terzino sinistro soffre dietro nelle letture e accentrandosi sempre in fase di possesso si rende poco utile alla manovra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Magnino non si risparmia. Moruzzi copre la fascia Articoli correlati Purificatore d’aria levoit smart che copre 167 metri quadri risparmia 30 dollariQuesto approfondimento presenta un purificatore d’aria LEVOIT utile per chi convive con allergie o asma e desidera migliorare la qualità dell’aria... Certificazione ID CERT a 150€: aumenta il punteggio GPS e risparmia in bolletta con Italia RisparmiaVuoi aumentare il punteggio nelle GPS con una certificazione informatica riconosciuta? Oggi puoi ottenere la certificazione ID CERT a soli 150 €... Tutto quello che riguarda Magnino non si risparmia Moruzzi copre... Magnini a Belve: «Federica Pellegrini non si è rivelata la persona che pensavo. La verità sul doping? Colpito me per salvarne altri»Domani, nel quarto appuntamento stagionale con «Belve», il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani — che si aprirà con un omaggio a Ornella Vanoni, mancata venerdì 21 novembre —, ... corriere.it Filippo Magnini a Belve ha riscattato gli ospiti uomini del programma con un'intervista senza paracadutePrima di Filippo Magnini, quasi tutti gli ospiti maschi che si accomodavano sullo sgabello di Belve cercavano di sfuggire alle domande di Francesca Fagnani nei modi più disparati. Chi provando a ... vanityfair.it