Magistrati vittime di correnti | il loro No per salvare

Da ameve.eu 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 marzo 2026, due magistrati italiani hanno espresso pubblicamente il loro dissenso durante un dibattito sul futuro delle istituzioni. Entrambi hanno dichiarato il loro rifiuto di seguire le correnti interne alla magistratura, sottolineando l'importanza di mantenere l’indipendenza e di opporsi alle pressioni esterne. La loro presa di posizione ha suscitato attenzione nel mondo giudiziario e tra gli osservatori.

Il 15 marzo 2026, due figure di spicco della magistratura italiana hanno preso posizione pubblica in un dibattito acceso sul futuro delle istituzioni. Nino Di Matteo e Henry John Woodcock hanno partecipato a un evento organizzato per discutere le implicazioni di un imminente referendum. La loro dichiarazione non è solo un’opinione personale, ma un segnale forte: nonostante abbiano subito personalmente le degenerazioni delle correnti interne alla giustizia, sostengono la necessità di preservare l’equilibrio dei poteri dello Stato. Questa scelta si inserisce in un contesto dove la tutela delle minoranze viene posta come priorità assoluta rispetto ad altre dinamiche di potere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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