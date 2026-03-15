Magistrati vittime di correnti | il loro No per salvare

Il 15 marzo 2026, due magistrati italiani hanno espresso pubblicamente il loro dissenso durante un dibattito sul futuro delle istituzioni. Entrambi hanno dichiarato il loro rifiuto di seguire le correnti interne alla magistratura, sottolineando l'importanza di mantenere l’indipendenza e di opporsi alle pressioni esterne. La loro presa di posizione ha suscitato attenzione nel mondo giudiziario e tra gli osservatori.

Il 15 marzo 2026, due figure di spicco della magistratura italiana hanno preso posizione pubblica in un dibattito acceso sul futuro delle istituzioni. Nino Di Matteo e Henry John Woodcock hanno partecipato a un evento organizzato per discutere le implicazioni di un imminente referendum. La loro dichiarazione non è solo un’opinione personale, ma un segnale forte: nonostante abbiano subito personalmente le degenerazioni delle correnti interne alla giustizia, sostengono la necessità di preservare l’equilibrio dei poteri dello Stato. Questa scelta si inserisce in un contesto dove la tutela delle minoranze viene posta come priorità assoluta rispetto ad altre dinamiche di potere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Magistrati vittime di correnti: il loro No per salvare Articoli correlati Leggi anche: Il Csm e l'unanimità che smaschera gli inciuci delle correnti. È guerra fra magistrati "Correnti cancro dei magistrati. L’Anm è diventata un partito politico"«La riforma dell'ordinamento giudiziario è la conseguenza obbligata della riforma del codice di procedura penale, che nel 1989 fu salutato... Karen Mulder: The Supermodel Who Warned the World About Jeffrey Epstein Contenuti e approfondimenti su Magistrati vittime Temi più discussi: Mantovano a Start su Sky Tg24: 'Sui militari italiani da 1 a 10 siamo preoccupati 10'; Lasciar perdere le correnti e assumere più magistrati; Blog | Il No al referendum impedirà al potere politico di ottenere una magistratura schierata; Silvia Albano: Invece della magistratura va riformata la giustizia. Margherita Giglio, storia sbagliata di una magistrata senza correnti: 40 anni con la toga sabotati dalle correntiNata a Torre del Greco il 10 novembre 1959, Margherita Giglio entra in Magistratura nel 1986 con il DM di… ... ilriformista.it Spille verdi e folla contro le correntiCassese: Con la riforma giudici più indipendenti. Il ministro: Troppi errori ... msn.com Dobbiamo rendere chiaro che i magistrati sono vittime di questo, e che la Costituzione dice che l’efficienza del servizio della giustizia tocca al ministro della giustizia. Meloni dice è ora di far funzionare la giustizia, ma questo è compito del governo 2/ x.com Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio: “votate sì al referendum così ci liberiamo della magistratura che è un plotone di esecuzione”. Decine di magistrati sono stati vittime di plotoni di esecuzione costituiti da terroristi e mafiosi, il pi facebook