Magico Szoboszlai! Ma Vicario Liverpool-Tottenham 1-1 | highlights

Il Liverpool di Slot e il Tottenham di Tudor si sono affrontati ad Anfield, con il risultato di 1-1. Szoboszlai ha segnato per i padroni di casa, mentre Vicario ha parato un calcio di rigore nel secondo tempo. La partita si è conclusa con un pareggio che mantiene entrambe le squadre in corsa, mentre il Tottenham cerca di evitare la retrocessione.

Il Liverpool di Slot viene stoppato sull'1-1 ad Anfield dal Tottenham di Tudor, che continua la sua disperata rincorsa verso la salvezza. Reds in vantaggio con l'ennesima punizione di Szoboszlai, che approfitta di un intervento non impeccabile di Vicario, ma gli Spurs pareggiano nel finale con Richarlison. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Magico Szoboszlai! Ma Vicario... Liverpool-Tottenham 1-1: highlights Articoli correlati Jamie Redknapp incolpa Guglielmo Vicario per la punizione di Szoboszlai in Liverpool-TottenhamAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Jamie Redknapp ha incolpato Guglielmo Vicario per il primo gol subito dal Tottenham contro il Liverpool... Iwobi, gol bellissimo a Vicario: Fulham-Tottenham 2-1, gli highlightsGli highlights della vittoria per 2-1 del Fulham col Tottenham di Tudor, Udogie e Vicario: gol di Wilson, Iwobi e Richarlison.