Durante il Maggio Musicale, le esecuzioni di «Il castello di Barbablù» e «La voix humaine» hanno riscosso grande successo. L'Orchestra del Maggio, diretta dal giovane direttore ungherese Martin Rajna, ha offerto una performance apprezzata dal pubblico. Gli interpreti sono stati elogiati per la qualità delle esecuzioni, contribuendo a rendere gli spettacoli un momento di particolare rilievo della rassegna.

FIRENZE – Ha debuttato con vivo successo al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino oggi, domenica 14 marzo, il dittico formato da Il castello di Barbablù di Béla Bartók e La voix humaine di Francis Poulenc. Splendida prova dell’Orchestra del Maggio diretta dal giovane direttore ungherese Martin Rajna, classe 1995, ma non si direbbe, a giudicare dalla sicurezza, dall’incisività e dalla maturità interpretativa (è d’altronde il direttore principale dell’Hungarian State Opera di Budapest). È la prima volta che viene al Maggio e speriamo che non sia l’ultima. La lettura del regista Claus Guth non intende le porte in senso materiale (solo l’ultima è una vera porta), ma come metafore dei diversi stati d’animo e delle sfaccettature della personalità dei personaggi, vincendo la sfida di tradurre le immagini interiori in eventi teatrali. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maggio Musicale: successo per «Il castello di Barbablù» e «La voix humaine»

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