Maffi si trasforma | 15 nuove specialità per la salute

A Collesalvetti, la Fondazione Casa Cardinale Maffi ha annunciato l’introduzione di quindici nuove specialità dedicate alla salute, segnando una significativa trasformazione nei servizi offerti. L’obiettivo è ampliare l’assistenza sanitaria disponibile sul territorio, migliorando l’offerta e rispondendo alle esigenze della comunità. La ristrutturazione interessa diversi ambiti medici, con l’intento di potenziare le prestazioni e ampliare la gamma di trattamenti offerti.

Collesalvetti accoglie una trasformazione radicale della salute pubblica con l’espansione della Fondazione Casa Cardinale Maffi. La struttura, storicamente nota per la riabilitazione, si amplia includendo quindici nuove specialità mediche per coprire il fabbisogno di diagnosi e cura nell’area di Livorno e Pisa. L’annuncio proviene dal vertice istituzionale guidato da Franco Luigi Falorni, che definisce questa mossa come una strategia sociale concreta. Non si tratta di un semplice ampliamento tecnico, ma di una risposta diretta alla crescente domanda di assistenza sanitaria nel territorio. L’obiettivo è accorciare le distanze tra il bisogno del cittadino e la risposta medica qualificata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maffi si trasforma: 15 nuove specialità per la salute Articoli correlati Collesalvetti | Maffi Riabilita diventa un Polo della Salute: "Cura e diagnostica al servizio dei cittadini"Un centro medico multidisciplinare capace di rappresentare una nuova frontiera per la salute del territorio. “Questo è papà”: la musica si trasforma in promotore sociale per le nuove generazioniIn occasione della festa del papà del 19 marzo 2026, verrà presentata a Palermo la nuova anticipazione di “Questo è papà”, un progetto culturale ed...