Mach & Mach presenta la ballerina ‘Crystal Net’, una scarpa decorata con strass e caratterizzata da una calzata elegante. Il design combina dettagli scintillanti con una linea moderna, offrendo un look raffinato. La calzata è studiata per essere confortevole, mentre gli strass contribuiscono a un effetto visivo brillante. L’articolo include anche un avviso sulla presenza di link di affiliazione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La magia dello strass: come la ‘Crystal Net’ trasforma l’outfit. L’applicazione “all-over” degli strass sulla rete rappresenta il cuore estetico di questo modello. Non si tratta di un semplice dettaglio decorativo, ma di una scelta progettuale che ridefinisce completamente la percezione del piede. La rete trasparente funge da telaio per i cristalli, creando un effetto di profondità e leggerezza che inganna l’occhio. Questa tecnica permette alla luce di attraversare lo strato superiore, facendo scintillare ogni singolo cristallo con un’intensità variabile a seconda dell’angolo di incidenza luminosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mach & Mach Ballerina ‘Crystal Net’: strass, calzata e stile

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