Macerata-Loreto | 70mila pellegrini ritorno allo stadio

Il 13 giugno si svolgerà il tradizionale pellegrinaggio tra Macerata e Loreto, con il punto di partenza allo stadio Helvia Recina. Circa settanta mila persone sono attese per questo evento che riprende il suo percorso storico, coinvolgendo numerosi partecipanti che si preparano a ripercorrere il tragitto tra le due località. La manifestazione rappresenta una delle principali occasioni di ritrovo annuale per i devoti.

Il 13 giugno prossimo si riprenderà il percorso storico tra Macerata e Loreto, con la partenza fissata allo stadio Helvia Recina. Dopo due anni di deviazione verso Villa Potenza a causa dei lavori in corso, l’evento tornerà nel luogo tradizionale grazie al completamento imminente dei cantieri. La 48a edizione vedrà i partecipanti percorrere 28 chilometri fino alla Basilica lauretana, dove l’arrivo è previsto per le 6 del mattino della domenica successiva. Il Ritorno allo Stadio e la Logistica del Cammino. L’organizzazione ha pianificato la ripresa delle attività nello stadio Helvia Recina, un simbolo dell’identità sportiva e comunitaria maceratese che aveva dovuto cedere il passo alle esigenze edilizie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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