Rubinacci non sembra essere l’allenatore capace di guidare la Reggiana alla salvezza, come si è visto nella ripresa di ieri, quando la squadra è rimasta immobile e senza reazione, in silenzio. Salerno si è mostrato troppo orgoglioso, e Dionigi non sarà richiamato. Dopo la vittoria nello Spezia, il presidente ha esultato, ma ora si chiede se fosse davvero il caso di cambiare allenatore.

"Allora, siete convinti adesso che bisognava cambiare l’allenatore?". Non ha portato bene al presidente Carmelo Salerno 'bullarsi' dopo il blitz di Spezia. Perché dopo quell’exploit sono arrivati tre sonori schiaffoni che hanno fatto precipitare la Reggiana al penultimo posto. Terzo tracollo consecutivo per il povero Lorenzo Rubinacci che a Bari, nel secondo tempo, ha perso la parola. In piedi, immobile con le braccia conserte, occhi smarriti, ha assistito allo scempio senza opporre resistenza. L’impressione è che l’ex vice di Alessandro Nesta non abbia inciso sui giocatori, che da tre partite scendono in campo come giocassero una partita scapoli-ammogliati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ma Rubinacci non sembra l’allenatore in grado di portare la Reggiana alla salvezza: ieri, nella ripresa, ha seguito il tracollo della squadra immobile e in silenzio. Salerno troppo orgoglioso, Dionigi non verrà richiamato

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