Lytton Strachey corpi e destini celebri schizzi biografici

Lytton Strachey, autore di celebri schizzi biografici, ha scritto opere che esplorano con attenzione i destini di figure storiche e i loro corpi. Nel suo stile, i suoi testi rivelano dettagli precisi e descrizioni vivide, offrendo un ritratto diretto di personaggi e momenti storici. Tra i suoi temi ricorrenti ci sono anche riferimenti a figure del passato, come quelle del XVIII secolo inglese.

Classici Bloomsbury Una galleria di personaggi, notissimi o dimenticati: Gibbon, Boswell, Aubrey, Mary Berry. «Ritratti in miniatura» di Lytton Strachey in edizione illustrata a cura di Mario Fortunato (Palingenia) Nel Settecento neoclassico inglese, il grande Gibbon, seduto su una pietra del Campidoglio, contemplò le grandiose rovine romane, ascoltando quel muto ma potente dettato. «Felicità è la parola che viene subito in mente al pensiero di Edward Gibbon: e felicità nel senso più ampio – fortuna e piacere inclusi.». Così Strachey comincia il suo ritratto dello storico che percorre sentieri dimenticati, perduti poi nella grande Storia.... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Lytton Strachey, corpi e destini, celebri schizzi biografici Articoli correlati Kindle scribe aggiornamento recente trasforma schizzi in azionel’aggiornamento del kindle scribe integra strumenti generativi di intelligenza artificiale per facilitare la gestione delle note scritte a mano,... Travolta dagli schizzi dell’onda, l’immagine emblema del maltempoUno scatto di Marco Sales da Sanarica effettuato il 25 gennaio scorso, verso le 11 del mattino, a Santa Cesarea Terme, è l’emblema di questi giorni... Approfondimenti e contenuti su Lytton Strachey Argomenti discussi: Lytton Strachey, corpi e destini, celebri schizzi biografici. Privato e pubblico / Virginia Woolf e Lytton Strachey. Ti basta l’Atlantico?Lui scrive in nero, sulla pregiata carta da lettere color crema della Joynson stationery, con una grafia precisa, elegante, regolare. Lei scrive in blu o nero o viola, su carta bianca o azzurra o ... doppiozero.com Altro che Ritratti in miniatura: Giles Lytton Strachey, tra humour e stileBiografie come romanzi, ritratti come racconti: Giles Lytton Strachey (1880 – 1932), raffinato scrittore, critico letterario e saggista britannico, fu uno dei membri del Bloomsbury Group. Una ... illibraio.it