Lutto tra gli avvocati napoletani | è morta Rossella Esposito

Tra gli avvocati napoletani si diffonde il dolore per la scomparsa di Rossella Esposito. La Camera Penale di Napoli ha comunicato la notizia, ricordando con stima e affetto la giovane collega, che è venuta a mancare prematuramente. La notizia ha suscitato cordoglio tra i professionisti del settore e la comunità legale locale.

Lutto tra gli avvocati napoletani per la morte di Rossella Esposito. L'annuncio della sua prematura scomparsa è stato diffuso dalla Camera Penale di Napoli: “La Camera Penale di Napoli ricorda con stima e affetto la giovane collega Rossella Esposito, che ci ha prematuramente lasciato. Ha indossato la Toga sempre con orgoglio, dedizione e impegno, e sempre con il sorriso. Ha combattuto strenuamente contro le avversità che l’hanno portata via, senza però mai abbandonare l’impegno forense, in cui si è prodigata fino alla fine. Alla famiglia le condoglianze di tutti noi”, si legge in un post. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Referendum, gli avvocati napoletani in strada per il “Sì” “È morta la principessa”. Lutto tra i reali, piangono le più importanti famiglieLa famiglia reale spagnola è stata colpita nelle ultime ore da un lutto profondo che ha scosso gli equilibri più intimi della Casa Reale. Una raccolta di contenuti su Rossella Esposito Napoli, morta l'avvocatessa Rossella Esposito: il dolore dei colleghi e della Camera Penalesenza però mai abbandonare l’impegno forense, in cui si è prodigata fino ... napoli.repubblica.it Lutto a Napoli, muore la giovane penalista Rossella EspositoLutto nel mondo forense di Napoli per la scomparsa dell’avvocata Rossella Esposito. A ricordarla con un messaggio pubblico è stata la Camera Penale di Napoli, che in un post ha voluto sottolineare la ... ilfattovesuviano.it