Lucca | due incontri decisivi per il referendum

A Lucca, il Comitato Attuacost organizza due incontri importanti nel cuore della provincia per discutere il referendum costituzionale. Gli appuntamenti sono stati programmati con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e fornire informazioni sulla consultazione. Entrambi gli eventi si svolgono in luoghi pubblici e sono aperti a tutti coloro che desiderano partecipare.

Il Comitato Attuacost intensifica la mobilitazione per il referendum costituzionale con due incontri decisivi previsti nel cuore della provincia di Lucca. La campagna si concentra su Pescaglia e Bagni di Lucca, coinvolgendo figure chiave come Marco Bonini e Romano Zipolini per spiegare le implicazioni della riforma. Queste iniziative rappresentano l’ultimo sforzo organizzativo prima della consultazione popolare. L’appuntamento di martedì 17 marzo alle ore 21 si terrà a San Martino in Freddana, all’interno della Sala Millenium del comune di Pescaglia. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comitato Società Civile per il No e il Comitato per l’Attuazione della Costituzione Valle del Serchio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca: due incontri decisivi per il referendum Articoli correlati Referendum. Due incontri pubbliciIl Comune organizza due incontri pubblici di approfondimento in vista del referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia,... Leggi anche: Referendum sulla giustizia, due incontri promossi dalla Cattolica