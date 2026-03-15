Lucano | il sindaco decaduto che non molla la poltrona

Il 15 marzo 2026 rappresenta una data chiave nella vicenda di Mimmo Lucano, il sindaco decaduto che continua a mantenere la poltrona nonostante la sospensione. La sua posizione istituzionale è ancora in bilico e dipende dalla decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che deve pronunciarsi sulla sua situazione. La vicenda resta aperta e in attesa di una risoluzione definitiva.

Il 15 marzo 2026 segna un punto di stallo nella vicenda del sindaco Mimmo Lucano, il cui futuro istituzionale rimane sospeso in attesa di una sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria. Sebbene la legge Severino sia stata attivata a seguito di una condanna definitiva per falso in atto pubblico, l’esito finale sulla decadenza è ancora ignoto nonostante lo slittamento della decisione al 5 marzo scorso. La situazione giuridica appare bloccata da un braccio di ferro legale che ha il primo cittadino di Riace ricorrere alla Corte d’Appello dopo aver tentato di mantenere il comando attraverso l’autonominazione come responsabile dell’area tecnica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucano: il sindaco decaduto che non molla la poltrona Articoli correlati Crans-Montana, settanta giorni dopo. Altri due feriti a casa per Pasqua. Ma il sindaco non molla la poltronaSono rimasti in cinque, i ragazzini ricoverati al centro ustioni del Niguarda da oltre due mesi, sopravvissuti all’incendio di Capodanno a... Sindaco decaduto a Sorano. Già nominato il commissarioSORANO Nel giro di poche settimane il Comune di Sorano è passato dalla crisi politica allo scioglimento del consiglio comunale. Approfondimenti e contenuti su Lucano il sindaco decaduto che non... Discussioni sull' argomento Il sindaco decaduto che non decade mai. L'aiutino a Lucano; Mimmo Lucano escluso dalle Regionali, il Tar conferma: Una vicenda assurda. Il sindaco decaduto che non decade mai. L'aiutino a LucanoIl sindaco decaduto che non decade mai. È giallo sui tempi lunghi dei giudici su Mimmo Lucano, il paladino del modello Riace che lo scorso Primo luglio è stato dichiarato decaduto dalla carica di prim ... ilgiornale.it Sindaco decaduto a Sorano. Già nominato il commissarioSORANONel giro di poche settimane il Comune di Sorano è passato dalla crisi politica allo scioglimento del consiglio comunale. Da lunedì sera Ugo Lotti (foto) non è più sindaco: le dimissioni ... lanazione.it Roberto Cifarelli interviene nella Giornata del Paesaggio: «Il patrimonio lucano va difeso con il Piano Paesaggistico Regionale, uno strumento atteso dal 1999 e non ancora approvato». facebook Parte una nuova Flotilla verso Cuba con il dream team Ilaria Salis, Mimmo Lucano, Greta Thunberg ma arrivare in nave a Cuba è troppo scomodo così viaggeranno in aereo. Siamo oltre il ridicolo, più che una Flotilla è una gita a Cuba ma intanto continuano a x.com