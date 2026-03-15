Nel penultimo fine settimana dell’ostensione, Assisi accoglie ancora centinaia di giovani pellegrini che si sono prenotati per partecipare agli eventi in programma. La città continua a essere invasa da visitatori e devoti, che si spostano tra le diverse location dell’evento. La partecipazione si concentra soprattutto nei giorni conclusivi, con un afflusso costante di persone che si preparano a concludere questa fase dell’ostensione.

Penultimo fine settimana dell’ostensione, città ancora invasa dai pellegrini che hanno prenotato la possibilità di vedere le spoglie mortali di San Francesco ai quali si aggiungono i tanti che hanno scelto questo periodo per una visita ad Assisi nell’ottavo centenario della morte del Patrono d’Italia. L’ultima settimana di questo momento viene arricchita da numerosi appuntamenti. Ieri e oggi oltre 400 giovani provenienti da tutta Italia riflettono sul senso della vita in occasione dell’incontro "Sorella Morte: un’esperienza da scartare". Sempre oggi sono in programma solenni concelebrazioni: alle 11, la Santa Messa, nella chiesa superiore della Basilica, verrà presieduta dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Ostensione verso il finale. Centinaia di giovani ad Assisi. Il calendario degli appuntamenti

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