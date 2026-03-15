L’orgoglio di una pazza che sfida l’infelicità dei normali nel monologo di Cloris Brosca in Hostages

Cloris Brosca interpreta una donna che, nel suo monologo in “Hostages”, sfida l’infelicità dei “normali” con un linguaggio diretto e intenso. La scena si apre con una domanda provocatoria: “Hai mai parlato con una donna che era morta?”, un ossimoro che mette in discussione la realtà e il senso delle emozioni. La performance mette in luce un’umanità fragile e complessa, senza ricorrere a eccessi retorici.

“Hai mai parlato con una donna che era morta?”. L’ossimoro in teatro serve a spiegare ciò che non è possibile comprendere, ma anche nelle vita accade spesso che una vita che ad altri appare assurda, penosa, inutile, abbia nel paradosso l’unico strumento per raccontarla a chi si considera normale, utile e fortunato. In un’ora e venti di monologo, interrotto solo da un elettrochoc e da un balletto, Cloris Brosca in “ Hostages “ prova ad invertire l’onere della prova, come in un processo penale, scaricando sullo spettatore il peso di sentirsi migliore a fronte di un racconto che non rinuncia a sublimare dai bassifondi di un ospedale lurido e gelido alcun aspetto della felicità, dalla libertà all’amore, dal perdono alla speranza, dalla coscienza di sè all’incoscienza del mondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’orgoglio di una pazza che sfida l’infelicità dei “normali” nel monologo di Cloris Brosca in “Hostages” Articoli correlati Cloris Brosca e Antonio Prisco: “Dobbiamo imparare a difendere i nostri diritti e le nostre conquiste di civiltà”Dal 19 al 22 marzo 2026 presso il Teatro ‘Cometa off’ di Roma in via Luca della Robbia 47, nel cuore del quartiere Testaccio, andrà in scena... Contenuti utili per approfondire Cloris Brosca Cloris Brosca e la sua ProcidaVe lo ricordate Luna Park? Era un quiz preserale condotto un giorno a testa dai migliori conduttori della Rai dell’epoca: da Fabrizio Frizzi a Pippo Baudo, da ... ilgolfo24.it Dopo molti anni torna Cloris Brosca, la zingara di RaiunoDopo molti anni torna a teatro Cloris Brosca, la zingara di Raiuno, l’attrice del fortunato programma Luna Park di Pippo Baudo. corrierenazionale.it