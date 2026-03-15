Lorenzo Lucca è diventato un caso | nuova decisione per l’ex Napoli

Lorenzo Lucca, attaccante ex Napoli, ha cambiato squadra durante la sessione invernale di calciomercato. La sua cessione ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione di trasferirsi in una nuova squadra è stata ufficializzata di recente e rappresenta un passo importante nella sua carriera. La sua partenza ha attirato l’attenzione di diverse testate sportive.

L’addio di Lorenzo Lucca nella scorsa sessione invernale di calciomercato ha fatto discutere in casa Napoli; non perchè i tifosi non si aspettassero la cessione dell’attaccante azzurro, dato il rendimento non particolarmente brillante nei primi mesi dell’esperienza all’ombra del Vesuvio, ma perchè c’era curiosità di capire quale sarebbe stato il livello che l’ex Udinese avrebbe raggiunto con la maglia del Nottingham Forrest. Caso Lucca: fuori per la terza partita di fila!. L’attaccante sembra non aver ancora trovato una forte alchimia con il nuovo club, al punto da diventare un vero e proprio caso. Contro il Fulham, infatti, Lucca non è rientrato nuovamente tra i convocati del match. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lorenzo Lucca è diventato un caso: nuova decisione per l’ex Napoli Articoli correlati Leggi anche: Caso Lucca: un altro club si inserisce, ma la sua decisione potrebbe spiazzare il Napoli Leggi anche: Lukaku gioca in Supercoppa? La decisione di Conte e il “caso” Lucca Lorenzo Lucca ha segnato all'esordio con la maglia del Nottingham Forest contro il Leeds in Premier Contenuti utili per approfondire Lorenzo Lucca Temi più discussi: Lorenzo Lucca fuori da due partite con il Nottingham: problema alla caviglia, le condizioni del centravanti; Lucca, spunta l’intenzione del Nottingham Forest sul riscatto: cosa filtra; Da Lang a Lucca, quanti azzurri in giro per il mondo; Allarme Lucca, l'attaccante si trova a Roma per motivi medici: il Napoli monitora la situazione. Caiazza svela: Lucca non aveva legato con nessuno, e c'è un episodio...Salvatore Caiazza, giornalista, ha parlato di Lorenzo Lucca e delle sue difficoltà al Napoli nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, trasmissione in onda su Canale 8: In questa ... tuttonapoli.net Napoli, l’esperienza di Lorenzo Lucca in Inghilterra è già finita: tornerà a giugnoIl destino di Lorenzo Lucca sembra ormai segnato: a fine stagione l’attaccante rientrerà al Napoli, mettendo fine alla sua esperienza inglese. Una ... dailynews24.it Il #Nottingham ha escluso Lorenzo #Lucca dai convocati per la gara contro il Fulham. Il giocatore di proprietà del Napoli è ormai un caso. Lucca è stato nuovamente lasciato fuori dalla lista dei convocati per la sfida di Premier League contro il Fulham, disput x.com Lorenzo Lucca tornerà al Napoli! Infatti il Nottingham Forest non ha intenzione di riscattare l'attaccante del Napoli. In estate si valuteranno le soluzioni migliori per il giocatore. Fonte Fabrizio Romano Portatelo a metter o’stucc rint e palazz facebook