Nelle prossime puntate di La Promessa, in onda su Rete 4 dal 16 al 22 marzo 2026, tre personaggi principali si preparano a una missione segreta al casinò, coinvolgendo Lope, Curro e Angela. La trama si sviluppa attorno alle loro azioni mentre cercano di portare a termine un compito nascosto. La sequenza di eventi si concentrerà sulle loro mosse e incontri durante questa operazione.

Nelle prossime puntate di La Promessa, in onda su Rete 4 dal lunedì 16 alla domenica 22 marzo 2026, tre protagonisti si preparano per una missione segreta. Il cuoco Lope Ruiz, il valletto Curro Exposito e la giovane Angela Figueroa varcheranno il confine del marchesato di Luján per infiltrarsi in un casinò sotto mentite spoglie. L’obiettivo è rintracciare Basilio, l’uomo che ha manomesso la sella di un cavallo per provocare un incidente a Curro. L’indagine porterà alla luce un nome inaspettato: l’ordine criminale proviene dalla misteriosa gioielleria Llop. Mentre i tre si vestono con lo smoking per l’infiltrazione, altri fili narrativi si intrecciano nel marchesato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lope, Curro e Angela: missione segreta al casinò svela

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