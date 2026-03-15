La Lombardia si presenta questa mattina con un cielo coperto e temperature intorno ai 17 gradi, mentre nel pomeriggio si prevede un aumento delle precipitazioni. Le previsioni indicano che potrebbe verificarsi neve in alcune zone montuose, richiedendo attenzione alle condizioni del tempo. La giornata si sviluppa con condizioni meteorologiche variabili, con cambiamenti previsti nel corso delle prossime ore.

La Lombardia si sveglia domenica 15 marzo 2026 sotto un cielo coperto, ma la giornata promette un’evoluzione positiva. Le precipitazioni mattutine si esauriranno nel pomeriggio, lasciando spazio a cieli più sereni e temperature in lieve ascesa verso i 17 gradi. L’aria fredda artico-marittima che ha colpito ieri sta ritirandosi lentamente, mentre l’alta pressione prende il sopravvento per garantire condizioni migliori da lunedì in poi. Tuttavia, sui rilievi orientali della regione, qualche fiocco di neve potrebbe ancora cadere sopra i 1300 metri, richiedendo prudenza viaggia in quelle zone. Dalla nebbia mattutina al sole pomeridiano. Il mattino inizia con una copertura nuvolosa diffusa su tutta la regione lombarda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: da pioggia a 17 gradi, attenzione alla neve

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