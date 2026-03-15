L’Omag si prende il derby Espugnata Vallefoglia

L’Omag MT San Giovanni ha vinto il derby contro il Megabox Vallefoglia con un punteggio di 3-1. La partita si è giocata a Vallefoglia, dove la squadra ospite ha ottenuto la vittoria dopo aver conquistato tre set. Tra le protagoniste, Thokbuom e Butigan hanno segnato rispettivamente 12 e 18 punti, contribuendo alla vittoria finale.

Megabox Vallefoglia 1 Omag MT San Giovanni 3 MEGABOX: Bici ne, Feduzzi (L), Carletti 10, Giovanni ne, De Bortoli L, Candi ne, Bartolucci 1, Thokbuom 12, Butigan 18, Mitkova ne, Ungureanu 12, Stoyanova 10, Omoruyi 4, Lazaro ne. All. Pistola. OMAG MT: Ortolani 6, Bracchi 8, Nicolini 6, Brancher 7, Piovesan 4, Parini ne, Wilson 3, Kochurina 17, Tellone ne, Panetoni L, Caruso 8, Nardo 8. All. Bellano. Arbitri: Vagni e Saltalippi. Parziali: 20-25 (23’), 25-27 (29’), 25-22 (27’), 22-25 (25’) Spettatori: 281 La Consolini non ha ancora finito con questa stagione di Serie A. Dopo la salvezza, nel derby con Vallefoglia arrivano anche i primi punti della seconda fase dopo una partita gestita dall’inizio alla fine, con la sola eccezione del terzo set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Omag si prende il derby. Espugnata Vallefoglia Articoli correlati Leggi anche: Berneschi e Ligi decidono il derby. La Castiglionese si prende i playoff Basket, Serie A: Milano fatica ma si prende il derby contro CantùDesio, 20 dicembre 2025 – Blitz dell’EA7 Emporio Armani Milano che sbanca Desio e fa suo il derby contro l’Acqua San Bernardo Cantù piegandola 94-89.