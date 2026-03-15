Durante il Gran Premio di Cina, Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria, diventando protagonista di una gara emozionante. Al termine della corsa, il pilota italiano si è lasciato andare a lacrime e ha confessato di aver avuto paura nel finale, mentre dichiarava di aver promesso all’Italia di vincere. La sua vittoria rappresenta un momento importante per il motorsport nazionale.

“Non riesco a parlare, sto per piangere”. Andrea Kimi Antonelli vince il Gp di Cina e scrive una pagina di storia dell’Italia in Formula 1. Il pilota italiano trova il primo successo in carriera, sul circuito di Shanghai, e non contiene le emozioni a fine gara, appena salito sul podio. “Lo avevo promesso all’Italia”, ha spiegato il giovanissimo pilota 19enne dopo lo storico trionfo in Cina. L’ultimo era infatti stato Giancarlo Fisichella, sempre a marzo, ma nel 2006 in Malesia. Quando Antonelli non era ancora nato. “All’inizio ho dato troppo spazio alle Ferrari ma poi ho recuperato e sono riuscito a portare a termine la gara anche se nel finale con quel bloccaggio ho rischiato l’infarto”, ha aggiunto Antonelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lo avevo promesso all’Italia, ma nel finale mi sono cag*to addosso”: le lacrime di Kimi Antonelli

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