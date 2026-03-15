Livorno controlli dei carabinieri in piazza Saragat | arrestato 65enne ricercato

I carabinieri di Livorno hanno effettuato controlli in piazza Saragat e arrestato un uomo di 65 anni, senza fissa dimora. L’uomo era ricercato dopo la revoca degli arresti domiciliari e la disposizione di un trasferimento in carcere. L’arresto è stato eseguito dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia locale.

L'uomo, con precedenti per furto e spaccio, era destinatario di un provvedimento del tribunale dopo la revoca dei domiciliari e la disposizione in carcere I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Livorno hanno rintracciato e arrestato un 65enne, di fatto senza fissa dimora, ricercato dopo la revoca degli arresti domiciliari e la disposizione del trasferimento in carcere. Stando alle informazioni raccolte, l'uomo, con precedenti per reati relativi a stupefacenti e furto, è stato trovato a bordo di un'auto in piazza Saragat. Condotto in caserma per ulteriori approfondimenti e accertato il provvedimento del tribunale, il 65enne è stato quindi tradotto nella casa circondariale “Le Sughere” di Livorno dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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