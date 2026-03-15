Livorno - Carpi 2-2 | Carpi imbattuto a Livorno rimedia Sall nel finale

Nel match tra Livorno e Carpi finito 2-2, il Carpi ha mantenuto l’imbattibilità in trasferta grazie a un gol di Sall nel finale. Sall, dopo quattro mesi di assenza, ha realizzato il pareggio finalizzando un cross di Zagnoni. Seghetti, portiere del Livorno, non è riuscito a respingere il tiro e il risultato è stato deciso negli ultimi minuti.

Biancorossi, avanti con un rigore di Stanzani, prima del ribaltone amaranto. Piccolo passo verso la salvezza Se il Carpi resterà in serie C lo dovrà anche a questo pareggio (2-2) rimediato a Livorno, grazie al ritorno al gol dopo 4 mesi di Sall, abile ad uncinare un pallone messo in mezzo dall'ottimo Zagnoni, ed a battere Seghetti. Certo è che per uscire imbattuta dal "Picchi" per la squadra di Cassani c'è voluto anche un pizzico di fortuna che si è materializzato sotto forma di un palo clamoroso colpito al 90' da Falasco, ma alla fine è arrivato il secondo pari in rimonta di fila ed un grosso sospirone di sollievo. Per centrare la permanenza in serie C bisognerà ancora soffrire ma l'impresa non sembra impossibile anche a questo Carpi che ha vinto una sola partita nelle ultime 16. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Serie C | Livorno-Carpi, le probabili formazioni. Venturato: "Partita chiave per il finale di stagione"Gli amaranto, dopo aver raccolto soltanto due punti nelle ultime tre gare, vogliono tornare alla vittoria. Leggi anche: Serie C, Livorno-Carpi in diretta. LIVE Aggiornamenti e notizie su Livorno Carpi 2 2 Carpi imbattuto a... Temi più discussi: Livorno-Carpi 2-2: agli amaranto non basta l’assalto finale; Livorno-Carpi 2-2: solo un punto e tanti rimpianti; Livorno-Carpi 2-2, ancora un pari per i biancorossi; Livorno Carpi 2-2 Vittoria Buttata. Livorno - Carpi 2-2 | Carpi imbattuto a Livorno, rimedia Sall nel finaleSi torna a Livorno dopo sette anni, sul campo dove nel 2019 arrivò l'addio alla B dopo sei stagioni di grande calcio. Ed a ricordare quell'epoca ci sono, tra i labronici, il tecnico Venturato (ex ... modenatoday.it Serie C | Livorno-Carpi 2-2, le pagelle: Dionisi anima e cuore, stecca HamliliRitorno alla vittoria ancora rimandato per il Livorno. Gli amaranto, allo stadio Armando Picchi, non sono andati oltre il 2-2 contro il Carpi, che ha acciuffato il pari nel finale con Sall. Per gli uo ... today.it Sulla #A12 fare attenzione per vento forte tra Massa e il bivio per Livorno #viabiliTOS x.com 14-3-2026 serie C : LIVORNO - carpi. " Striscione per ALESSANDRO ultras pisano degli svitati scomparso qualche giorno fa." OLTRE LE RIVALITÀ facebook