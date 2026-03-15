Liverpool-Tottenham domenica 15 marzo 2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Larga vittoria per i Reds?

Domenica 15 marzo 2026 alle 17:30 si gioca la partita tra Liverpool e Tottenham. Sono state pubblicate le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con i pronostici che indicano una possibile larga vittoria per i Reds. La dirigenza del Tottenham ha annunciato che potrebbe esonerare l’allenatore Igor Tudor in caso di sconfitta contro il Liverpool, situazione considerata molto probabile dagli analisti.

Si dice che la dirigenza del Tottenham esonererà Igor Tudor in caso di sconfitta contro il Liverpool, eventualità nettamente favorita per i bookmaker. Nessun allenatore nella storia del club londinese aveva mai perso le prime quattro partite. La situazione che ha ereditato l’ex tecnico della Juve era un disastro, ma il suo compito era quello. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Liverpool-Tottenham (domenica 15 marzo 2026 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Larga vittoria per i Reds? Articoli correlati Liverpool-Tottenham (domenica 15 marzo 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Larga vittoria per i Reds?Si dice che la dirigenza del Tottenham esonererà Igor Tudor in caso di sconfitta contro il Liverpool, eventualità nettamente favorita per i bookmaker. Liverpool-Tottenham (domenica 15 marzo 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiSi dice che la dirigenza del Tottenham esonererà Igor Tudor in caso di sconfitta contro il Liverpool, eventualità nettamente favorita per i bookmaker. Tutto quello che riguarda Liverpool Tottenham domenica 15 marzo... Temi più discussi: Premier League: risultati, gol e highlights della 30^ giornata; Pronostico Liverpool-Tottenham: analisi e probabili formazioni 15/03/2026 Premier League; Scopri il programma ufficiale della partita Liverpool-Tottenham; Premier 'azzoppata' in Europa, spicca Liverpool-Tottenham. Liverpool-Tottenham: diretta tv, probabili formazioni e pronosticoLiverpool-Tottenham: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico della partita di Premier League. Tutte le informazioni sul match. calcioinpillole.com Liverpool-Tottenham: dove vedere il match di Premier League in TV e in streamingLa sfida tra Liverpool FC e Tottenham Hotspur rappresenta uno dei match più delicati della giornata di Premier League. Le due squadre arrivano alla gara con situazioni complicate e una stagione finora ... tag24.it Liverpool Vs Tottenhamkulan gaaleed, wacdarihii xalay Real Arsenal Barça oo dheleso cebtii city.. linkiga hose hose dhufo oo halka kaso dawo https://youtu.be/TA0ed7pyVxwsi=XdS6q8STFsmtDP74 facebook Igor #Tudor a rischio esonero al #Tottenham: 4 sconfitte in 4 partite, la gara di domani con il Liverpool può diventare decisiva x.com