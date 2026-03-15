LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 89-79 Serie A basket 2026 in DIRETTA | V-nere a +10 con gli ultimi 5? da giocare

La partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si conclude con un punteggio di 89-79 a favore dei padroni di casa. La squadra di Bologna ha mantenuto un margine di circa dieci punti negli ultimi minuti, con cinque ancora da giocare. Il capitano dell’Olimpia ha ricevuto anche un fallo tecnico per proteste eccessive. Segui gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il capitano dell’Olimpia si prende anche un fallo tecnico per proteste eccessive. 92-83 ‘Pippo’ Ricci col canestro dalla “spazzatura” per tenere viva l’Olimpia. 92-81 33 di Derrick Alston Jr. ai liberi per riportare la Virtus a +11. 89-81 Ricci col tiro in sospensione per il -8 Olimpia con 4? rimasti sul cronometro. 89-79 Marko Guduric appoggia. 89-77 Giro perfetto in lunetta di Edwards per il +12 Vitus, con la guardia americana che sale a quota 23 punti. 87-77 Carsen Edwards rende subito il favore! Ancora +10 Virtus. 84-77 Tripla di Armoni Brooks per il -7 Olimpia. 84-74 Francesco Ferrari in allontanamento! 11 punti e 6 rimbalzi per l’ex Cividale, che partita! 82-74 12 di Josh Nebo in lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 89-79, Serie A basket 2026 in DIRETTA: V-nere a +10 con gli ultimi 5? da giocare Articoli correlati LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 64-55, Serie A basket 2026 in DIRETTA: V-nere in gestione, i meneghini provano a rientrare nella ripresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74-71 ARMONI BROOKS! TRIPLA, -3 OLIMPIA. Leggi anche: LIVE Brescia-Virtus Bologna 79-87, Serie A basket 2026 in DIRETTA: V nere, vittoria e aggancio in vetta alla classifica VIRTUS BOLOGNA VS OLYMPIACOS in Diretta | LIVE REACTION | EUROLEAGUE 2025/26 Una selezione di notizie su LIVE Virtus Bologna Olimpia Milano 89... Temi più discussi: Dove vedere in tv Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2026: orario, programma, streaming; Eurolega, la Virtus Bologna lotta fino alla fine, ma il Real Madrid vince 92-84; Virtus Bologna - Olimpia Milano, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26; Virtus Bologna-Milano, arriva il big match Scudetto. LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 74-73, Serie A basket 2026 in DIRETTA: Guduric e Brooks riportano i meneghini a -1 dopo 30?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:05 Inizia la ripresa alla Virtus Arena: si riparte dal 54-49 con cui si era chiuso il primo tempo. 21:00 14 ... oasport.it Serie A Basket, Virtus Bologna-Olimpia Milano alle 20 su Sky Sport Basket e NOWA chiudere la 22^ giornata di campionato è la sfida tra Bologna e Milano, le due squadre che negli ultimi anni hanno sempre vinto lo scudetto e che puntano a riprovarci anche tra qualche settimana. sport.sky.it #LBASerieA | Virtus Bologna-Olimpia Milano: la situazione x.com #GameDay 22ª Giornata LBA Serie A Virtus Bologna-Olimpia Milano Virtus Arena 20:00 Sky Sport Basket LBATV Radio Nettuno Bologna Uno facebook