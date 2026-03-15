LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 74-73 Serie A basket 2026 in DIRETTA | Guduric e Brooks riportano i meneghini a -1 dopo 30?
La partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si conclude con un punteggio di 74-73. Dopo 30 minuti, Guduric e Brooks avevano portato i meneghini a un solo punto di svantaggio. Nella seconda metà, Josh Nebo ha realizzato un libero portando il punteggio a 82-74, mentre Carsen Edwards ha segnato con un arresto e tiro. La gara si è mantenuta molto combattuta fino alla fine.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82-74 12 di Josh Nebo in lunetta. 82-73 L’HA FATTO ANCORA! CARSEN EDWARDS, ANCORA CON L’ARRESTO E TIRO. 8-0 DI PARZIALE BOLOGNESE. Shavon Shields torna in campo dopo la botta presa nel quarto precedente. 80-73 Ancora Edwards dalla media! Break di 6-0 delle V-nere, time-out immediato di ‘Peppe’ Poeta. 78-73 Arresto e tiro di Carsen Edwards! La Virtus Bologna prende ossigeno, +5. 76-73 SALIOU NIANG CON LA SCHIACCIATA IN CAMPO APERTO! Inizia la frazione conclusiva alla Virtus Arena! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? la Virtus Bologna conserva un solo punto di vantaggio sull’Olimpia Milano (74-73)! 74-73 Ricci in contropiede! 74-71 ARMONI BROOKS! TRIPLA, -3 OLIMPIA. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
LIVE Olimpia Milano-Tortona 85-77, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: i meneghini tornano a vincere il trofeo, Guduric e Brooks protagonistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:55 Termina qui la nostra diretta Live per questa finale di Coppa Italia vinta dall’Olimpia Milano sulla...
Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Dubai 59-73, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: 19 punti di Guduric, i meneghini provano a tenere la sfida aperta
Virtus Bologna-Olimpia Milano 97-85: gli highlights | Eurolega
Aggiornamenti e notizie su LIVE Virtus Bologna Olimpia Milano 74...
Temi più discussi: Dove vedere in tv Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2026: orario, programma, streaming; Eurolega, la Virtus Bologna lotta fino alla fine, ma il Real Madrid vince 92-84; Virtus Bologna - Olimpia Milano, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26; Virtus Bologna-Milano, arriva il big match Scudetto.
LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 54-45, Serie A basket 2026 in DIRETTA: inizia la ripresa alla Virtus ArenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:05 Inizia la ripresa alla Virtus Arena: si riparte dal 54-49 con cui si era chiuso il primo tempo. 21:00 14 ... oasport.it
Virtus Bologna vs Olimpia Milano, diretta (62-52 all’25)TERZO QUARTO: Tutto pronto per la ripresa! Edwards tocca la riga ma segna +11, gran difesa di Diouf, Jallow segna in contropiede di puro polpastrello, Leday si prende un giro a cronometro fermo e fa.. pianetabasket.com
#LBASerieA | Virtus Bologna-Olimpia Milano: la situazione x.com
«Virtus-Olimpia a voi. Il derby d'Italia è un test scudetto» titola la Gazzetta dello Sport oggi in edicola. «Alle 20 a Bologna la quarta sfida stagionale: Poeta per non scivolare a -6, Ivanovic senza play». facebook