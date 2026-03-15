LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 74-73 Serie A basket 2026 in DIRETTA | Guduric e Brooks riportano i meneghini a -1 dopo 30?

La partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si conclude con un punteggio di 74-73. Dopo 30 minuti, Guduric e Brooks avevano portato i meneghini a un solo punto di svantaggio. Nella seconda metà, Josh Nebo ha realizzato un libero portando il punteggio a 82-74, mentre Carsen Edwards ha segnato con un arresto e tiro. La gara si è mantenuta molto combattuta fino alla fine.