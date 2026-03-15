LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 54-45 Serie A basket 2026 in DIRETTA | doppia cifra di Derrick Alston Jr per il +9 bolognese dopo 20?
La partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si sta svolgendo in diretta, con la Virtus che guida 54-45 dopo 20 minuti. Al termine del secondo quarto, all’intervallo lungo, il punteggio vede i bolognesi in vantaggio di cinque punti sull’Olimpia. Derrick Alston Jr. ha segnato più di dieci punti finora, contribuendo al margine di vantaggio della squadra di casa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lungo la Virtus Bologna si trova avanti (54-49) sull’Olimpia Milano. Time-out chiamato da Dusko Ivanovic con circa 30? rimasti sul cronometro. 54-45 DERRICK ALSTON JR DA TRE! +9 VIRTUS. 51-45 Appoggio di Zach LeDay. 51-43 22 per l’ex giocatore dei London Lions. 49-43 Dentro il libero di Matt Morgan. Fallo tecnico fischiato all’argentino dell’Olimpia. 48-43 Leandro Bolmaro accelera per rosicchiare altri due punti e allungare il parziale a 7-0. 48-41 Zach LeDay dalla media per il -7 Olimpia con meno di due minuti da giocare nel quarto. Time-out Virtus Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it
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