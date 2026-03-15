LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 54-45 Serie A basket 2026 in DIRETTA | doppia cifra di Derrick Alston Jr per il +9 bolognese dopo 20?

La partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si sta svolgendo in diretta, con la Virtus che guida 54-45 dopo 20 minuti. Al termine del secondo quarto, all’intervallo lungo, il punteggio vede i bolognesi in vantaggio di cinque punti sull’Olimpia. Derrick Alston Jr. ha segnato più di dieci punti finora, contribuendo al margine di vantaggio della squadra di casa.