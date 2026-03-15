LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 45-34 Serie A basket 2026 in DIRETTA | i campioni d’Italia tentano l’allungo nel secondo quarto

La partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano è in corso, con il punteggio di 45-34 a metà del secondo quarto. Aliou Diarra ha appena realizzato un tiro libero per portare i padroni di casa a +11. La gara si svolge nella Serie A basket 2026 e viene aggiornata in tempo reale. I campioni d’Italia cercano di allungare sul secondo quarto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-34 12 di Aliou Diarra in lunetta per il +11 Virtus a metà secondo quarto. 44-34 DERRICK ALSTON JR. CON LA TRIPLA E IL FALLO SU DIARRA! 41-34 NICO MANNION DA TRE! OTTIMA L’USCITA DAL TIME-OUT DELL’OLIMPIA. 41-31 Layup di Carsen Edwards! Vantaggio in doppia cifra dei bolognesi, time-out immediato di ‘Peppe’ Poeta. 39-31 Diarra col 2+1 per ridare il +8 alla Virtus. 36-31 DIARRA RISPONDE SULL’ALZATA DI EDWARDS! 34-31 RICCI DA TRE! UNO-DUE MICIDIALE, -3 MILANO. 34-28 ‘PIPPO’ RICCI! LA TRIPLA DEL CAPITANO, -6 OLIMPIA. 34-25 Aliou Diarra da due. 32-25 Alen Smailagic per il +7 Virtus. 32-25 Marko Guduric da tre! Milano prova a ricucire lo strappo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 45-34, Serie A basket 2026 in DIRETTA: i campioni d’Italia tentano l’allungo nel secondo quarto Articoli correlati Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 32-40, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: gli ateniesi provano l’allungo nel secondo quarto Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 23-38, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere soffrono la fisicità degli avversari anche nel secondo quarto Virtus Bologna vs Napoli Basket Live Score - Italy Italy Basketball Cup Tutto quello che riguarda LIVE Virtus Bologna Olimpia Milano 45... Temi più discussi: Dove vedere in tv Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2026: orario, programma, streaming; Eurolega, la Virtus Bologna lotta fino alla fine, ma il Real Madrid vince 92-84; Virtus Bologna - Olimpia Milano, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26; Virtus Bologna-Milano, arriva il big match Scudetto. Virtus Bologna vs Olimpia Milano, diretta (13-10 al 5’)CRONACA PRIMO QUARTO: Palla due alzata, si inizia!! Bolmaro viene stoppato da Diouf che poi si fa trovare libero per la schiacciata 2-0, Shields appoggia il 2-2, Edwards da tre subito ... pianetabasket.com LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: antipasto di playoffCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus ... oasport.it #LBASerieA | Virtus Bologna-Olimpia Milano: la situazione x.com «Virtus-Olimpia a voi. Il derby d'Italia è un test scudetto» titola la Gazzetta dello Sport oggi in edicola. «Alle 20 a Bologna la quarta sfida stagionale: Poeta per non scivolare a -6, Ivanovic senza play». facebook