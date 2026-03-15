LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 11-8 Serie A basket 2026 in DIRETTA | partita intensa ed equilibrata già in avvio

Alle 11 si è aperta la partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, con un punteggio di 11-8. Fin dai primi minuti, il match si è dimostrato molto combattuto e equilibrato. Durante il primo quarto, Francesco Ferrari ha segnato una tripla portando la Virtus avanti di sette punti, costringendo l’allenatore di Milano a chiamare un time-out. La partita è visibile in diretta con aggiornamenti costanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-17 FRANCESCO FERRARI! LA TRIPLA DEL GIOVANE AZZURRO, +7 E TIME-OUT POETA. 21-17 MATT MORGAN COL ‘ COAST-TO-COAST ‘ E IL FALLO! 19-17 Giro perfetto dalla “linea della carità” di Zach LeDay per tenere l’Olimpia in scia. 19-15 Matt Morgan attacca benissimo il tabellone. 17-15 Partenza fulminante di Stefano Tonut. 17-13 22 di Alston Jr. ai liberi per ridare il +4 alla Virtus. 15-13 RIMORCHIO DI RICCI! -2 MILANO. 15-11 SALIOU NIANG CON LA SCHIACCIATA! 13-11 12 di Armoni Brooks a cronometro fermo. 13-10 Palleggio, arresto e tiro di Bolmaro dalla rimessa. 13-8 22 di Derrick Alston Jr. in lunetta per portare la Virtus a +5 a metà primo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 11-8, Serie A basket 2026 in DIRETTA: partita intensa ed equilibrata già in avvio Articoli correlati Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 10-15, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sfida subito intensa ed equilibrata nel primo quarto LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: antipasto di playoffCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus... Virtus Bologna-Olimpia Milano 97-85: gli highlights | Eurolega Approfondimenti e contenuti su LIVE Virtus Bologna Olimpia Milano 11 8... Temi più discussi: Dove vedere in tv Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2026: orario, programma, streaming; Eurolega, la Virtus Bologna lotta fino alla fine, ma il Real Madrid vince 92-84; Virtus Bologna - Olimpia Milano, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26; Virtus Bologna-Milano, arriva il big match Scudetto. Virtus Bologna vs Olimpia Milano, diretta (13-10 al 5’)CRONACA PRIMO QUARTO: Palla due alzata, si inizia!! Bolmaro viene stoppato da Diouf che poi si fa trovare libero per la schiacciata 2-0, Shields appoggia il 2-2, Edwards da tre subito ... pianetabasket.com LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: antipasto di playoffCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus ... oasport.it #LBASerieA | Virtus Bologna-Olimpia Milano: la situazione x.com «Virtus-Olimpia a voi. Il derby d'Italia è un test scudetto» titola la Gazzetta dello Sport oggi in edicola. «Alle 20 a Bologna la quarta sfida stagionale: Poeta per non scivolare a -6, Ivanovic senza play». facebook