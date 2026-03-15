LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA | inizia la bagarre a 50 km dall’arrivo
Alle 15:32, le cicliste affrontano un tratto di discesa che le condurrà verso la salita di Orino, segnando un momento chiave della gara. A circa 50 chilometri dal traguardo, la competizione entra nel vivo con l’inizio delle azioni di attacco e delle strategie di corsa. I fan seguono con attenzione gli sviluppi di questa fase, mentre le atlete si preparano a affrontare la prossima sfida.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:32 Rapido tratto di discesa che porterà le atlete all’imbocco della salita di Orino. 15:30 Gruppo allungatissimo composto da circa 40 unità. Ci prova l’olandese Riejanne Markus (Lidl – Trek). 15:28 Ci avviciniamo allo strappo di Casale, salita di 900 metri al 7% di pendenza media. 15:25 Caduta nel gruppo! 15:23 Atlete che tagliano per la terza volta la linea del traguardo. Gruppo compatto a tre giri dal termine. 15:20 Ci avviciniamo al terzo passaggio sulla linea d’arrivo di Cittiglio. 15:17 Temperatura di 9 gradi che accompagna le atlete, e vento che spira a 14 kmh in direzione est. 15:13 Ultimata la salita di Orino. 🔗 Leggi su Oasport.it
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