LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA | gruppo compatto a 60 km dal traguardo

A 60 chilometri dal traguardo, il gruppo delle cicliste si mantiene compatto durante il Trofeo Binda 2026. Dopo aver concluso la salita di Orino, le atlete sono ora impegnate in una discesa verso Cittiglio, con le formazioni che continuano a controllare le posizioni in vista dell’arrivo. La gara è in fase di svolgimento e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:00 Completata la salita di Orino. Ora una nuova picchiata verso il traguardo di Cittiglio. 14:57 Ripresa Ludwig. Gruppo compatto a 60 km dall’arrivo! 14:54 Gruppo spezzato in diversi tronconi. 14:51 4 km di discesa e poi la strada tornerà a salire verso Orino. 14:49 1120 metri di dislivello dei 2086 previsti percorsi dalle atlete. 14:47 Secondo passaggio lungo lo strappo di Casale, salita di 900 metri al 7% di pendenza media. 14:44 Ludwig ed il gruppo transitano per la seconda volta sulla linea d’arrivo. Per la tedesca circa un minuto e mezzo di margine. 14:41 60 delle 137 iscritte alla corsa non hanno ancora conquistato una vittoria da professionista in carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA: gruppo compatto a 60 km dal traguardo Articoli correlati LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA: gruppo compatto a 120 km dal traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:31 120 km al traguardo e gruppo sempre compatto. Leggi anche: LIVE Trofeo Laigueglia 2026 in DIRETTA: 60 km al traguardo, Vervaeke in testa con 3’20” sul gruppo Tutto quello che riguarda Trofeo Binda Temi più discussi: Dove vedere in tv il Trofeo Binda 2026: programma, orari, streaming; Trofeo Alfredo Binda 2026, il percorso e le favorite; Trofeo Binda 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Elisa Longo Borghini insegue il tris; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (9 – 15 Marzo). Trofeo Binda 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Elisa Longo Borghini insegue il trisÈ il momento di uno degli appuntamenti immancabili nel calendario della prima parte di stagione. Si corre il Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio. La ... oasport.it LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini cerca la stoccataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Trofeo Binda 2026. 152.7 chilometri con pochissima ... oasport.it Matilde Rossignoli conquista il Piccolo Trofeo Alfredo Binda-Valli del Verbano con una volata perfetta. facebook 2026 UCI #Cycling Women's World Tour - Trofeo Alfredo Binda - Comune di #Cittiglio in #Italy starts today @UCIWomenCycling @UCI_WWT #UCIWWT @TrofeoBinda x.com