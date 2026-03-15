LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA | gruppo compatto a 120 km dal traguardo

A 120 chilometri dall’arrivo, il gruppo delle cicliste rimane compatto e procede insieme, mentre si avvicina alla prima asperità del percorso che sarà a Orino, anche se questa si presenta ancora a circa 40 km di distanza. La corsa continua senza grandi scossoni, con le atlete che mantengono il ritmo e si preparano alle sfide che le attendono. La situazione attuale non mostra variazioni significative nel posizionamento delle concorrenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:31 120 km al traguardo e gruppo sempre compatto. 13:29 A seguito delle modifiche apportate al percorso la prima asperità sarà Orino, ma bisognerà attendere altri 40 km. 13;25 Per 13 atlete quella odierna sarà la gara dal chilometraggio più lungo affrontata in carriera. 13:21 125 km all’arrivo e cicliste che adesso affronteranno un tratto in falsopiano in salita di circa 10 km. 13:17 Come detto in anteprima non ci sarà Elisa Balsamo, vincitrice della passata edizione. L’ultima volta che la detentrice del trofeo non ha difeso la vittoria risale al 2015 con la svedese Emma Johansson. 13:14 Gruppo che resta compatto dopo i primi 15 km di corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA: gruppo compatto a 120 km dal traguardo Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 40 km dal traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 10 km dal traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 15. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trofeo Binda Temi più discussi: Dove vedere in tv il Trofeo Binda 2026: programma, orari, streaming; Trofeo Alfredo Binda 2026, il percorso e le favorite; Trofeo Binda 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Elisa Longo Borghini insegue il tris; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (9 – 15 Marzo). Trofeo Binda 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Elisa Longo Borghini insegue il trisÈ il momento di uno degli appuntamenti immancabili nel calendario della prima parte di stagione. Si corre il Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio. La ... oasport.it LIVE Trofeo Binda 2026 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini cerca la stoccataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Trofeo Binda 2026. 152.7 chilometri con pochissima ... oasport.it 2026 UCI #Cycling Women's World Tour - Trofeo Alfredo Binda - Comune di #Cittiglio in #Italy starts today @UCIWomenCycling @UCI_WWT #UCIWWT @TrofeoBinda x.com Modificato il percorso del Trofeo Alfredo Binda a causa della neve nella zona del primo GPM. facebook