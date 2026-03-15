LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | volata vincente di Milan Jorgenson scavalca Pellizzari nella generale

Oggi si è conclusa l’ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2026 con una volata vinta da un ciclista che ha preceduto gli avversari nella corsa finale. Durante la giornata, Jorgenson ha scalato posizioni nella classifica generale, superando Pellizzari. La tappa è stata seguita in diretta da numerosi appassionati, con aggiornamenti continui sui risultati e sugli sviluppi della corsa. La cronaca si è fermata alle 15.55 con la fine della diretta.

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