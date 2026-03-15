LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tre uomini nella fuga di giornata

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026 e una fuga di tre ciclisti ha preso il largo. A 120 chilometri dal traguardo, il distacco tra i fuggitivi e il gruppo principale si è stabilizzato. La corsa è in corso e gli atleti continuano a muoversi lungo il percorso. La situazione rimane aperta fino al termine della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 Il distacco si è stabilizzato, 120 chilometri alla conclusione. 12.55 È arrivato a 3’30” il gap tra gruppo e fuga. 12.52 Il gruppo si è totalmente disinteressato dei tre battistrada. Cresce ancora il loro vantaggio. 12.49 Vantaggio della fuga già oltre il minuto. 12.46 Il gruppo sembra lasciar andare i tre battistrada. 12.43 Si tratta di Mikel Xabier Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Dries De Bondt (Jayco Alula) e Roberto Carlos Gonzalez (Solution Tech NIPPO Rali). 12.40 Tre uomini tentano di aprire un gap con il gruppo. 12.37 20 chilometri totalmente pianeggianti. Poi si comincerà pian piano a salire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tre uomini nella fuga di giornata Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini in fuga, c’è anche Filippo GannaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna, Albanese e Calzoni presenti nella fuga, 125 km al traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11. Una selezione di notizie su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; DIRETTA Tirreno-Adriatico 2026 LIVE, Prima Tappa; Tirreno-Adriatico, Michael Valgren vince la quinta Tappa, Marotta-Mondolfo-Mombaroccio. Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026. Vi ringraziamo per ... oasport.it Tirreno Adriatico added a new photo. - Tirreno Adriatico facebook La tappa regina della Tirreno-Adriatico parla messicano grazie alla bella vittoria di Isaac Del Toro. Grazie a questo successo, il giovane corridore della UAE blinda il primo posto in classifica, assicurandosi il tanto desiderato Tridente . #Ciclismo #Cycling #Tir x.com