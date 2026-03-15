Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026 e la corsa è in diretta. A circa cinque chilometri dall’arrivo, il ciclista Abrahamsen si trova ancora in fuga con un vantaggio di 11 secondi sul gruppo. Il norvegese mantiene il tentativo di sorprendere gli altri concorrenti, che cercano di rientrare sulla testa della corsa. La situazione resta aperta fino all’ultimo chilometro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Abrahamsen continua ad avere 11? sul gruppo, il norvegese sogna il colpo grosso. 15.32 3 km al termine e gli uomini di classifica possono stare tranquilli, da qui c’è, infatti, la neutralizzazione dei tempi. 15.31 In gruppo si stanno organizzando i treni dei velocisti, prima però bisogna prendere Abrahamsen. 15.30 5 km al termine, 11? il vantaggio di Abrahamsen. 15.29 Il norvegese ha guadagnato qualche centinaio di metri, la Soudal Quick-Step sta tirando in testa al gruppo. 15.28 Se ne va Abrahamsen in solitaria, lanciato dal compagno di squadra. 15.27 Attacco in coppia della Uno-X Mobility. 15.26 Sui due lati opposti della carreggiata ci sono Visma e UAE in testa al gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Abrahamsen cerca il colpaccio, a 5 km dal traguardo

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