Alle 21.59 si prevede che il match tra Sinner e Medvedev all’ATP Indian Wells 2026 inizi intorno alle 22.30, dopo un ritardo. I tifosi attendono con curiosità l’inizio del confronto. Medvedev ha mostrato segnali di rinascita nelle ultime partite. La partita sarà trasmessa in diretta, e gli aggiornamenti si susseguono in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.59 Si dovrebbe iniziare verso le 22.30. 21.57 Attenzione: Medvedev è rinato. Non è più assolutamente quello del 2025. E’ tornato quello del 2023, forse anche meglio. Ha ritrovato solidità al servizio e da fondo. Inoltre si è evoluto: colpisce più forte, è diventato più offensivo. Sarà una partita molto difficile. 21.52 Il precedente più iconico della rivalità tra l’italiano e il russo risale alla finale degli Australian Open 2024, il primo Slam vinto da Sinner: sotto 0-2, si impose 6-3 al quinto. 21.50 L’ultimo confronto risale però addirittura alle ATP Finals 2024. Nella fase a gironi si impose facilmente l’italiano per 6-3, 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: si comincerà in netto ritardo

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