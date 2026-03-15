LIVE Sinner-Medvedev 0-0 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | inizia la finale

Alle ore 12:00 si è aperta la finale tra Sinner e Medvedev all’ATP Indian Wells 2026, con il punteggio di 0-0. Medvedev ha conquistato il primo punto con un servizio esterno vincente, seguito da un diritto incrociato che è finito in rete. La partita prosegue con entrambi i giocatori pronti a rispondere ai prossimi scambi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Servizio esterno vincente. 40-15 In rete il diritto incrociato del russo. 40-0 Medvedev ribalta l’inerzia dello scambio con un preciso pallonetto, poi gioca una volée non risolutiva e il passante di diritto in corsa di Sinner termina in rete. 30-0 Lungo il rovescio incrociato dell’italiano. 15-0 Servizio e diritto del russo, in rete il diritto di Sinner. 22.24 Inizia la partita con Medvedev in battuta. 22.20 Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere nel primo game. 22.20 Inizia la fase di riscaldamento. 22.16 Giocatori in campo. 22.16 Il giudice di sedia sarà il francese Renaud Lichtenstein. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 0-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: inizia la finale Articoli correlati LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 6-7, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il russo è tornato e giocherà la finale con SinnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE che riaccoglie in modo piacevole nel tennis mondiale che conta Daniil... LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: chi sfiderà Sinner?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:16 Jannik SINNER l’ha fatto ancora: 6-2, 6-4 a Zverev e finale a Indian Wells in carriera, ora scopriamo... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Sinner Medvedev 0 0 ATP Indian... Temi più discussi: Sinner-Medvedev, vale il titolo: appuntamento alle 22.00; LIVE Sinner-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: caccia all’ultimo 1000 mancante sul cemento; Sinner-Medvedev oggi in finale a Indian Wells 2026, quando si gioca e dove vederla in TV e in chiaro; Diretta Sinner-Zverev oggi, semifinale Indian Wells. Risultato live. Sinner-Medvedev, diretta live finale Indian Wells: Jannik si gioca titolo e un record storicoDiretta live della finale di Indian Wells tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner, che punta a conquistare il suo primo trofeo del 2026 che gli varrebbe uno storico record ... sport.virgilio.it Sinner-Medvedev in diretta LIVE, in campo dalle 22:30 a Indian Wells: in palio c’è il titoloSinner sfida Medvedev nella finale di Indian Wells Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master 1000 californiano ... fanpage.it Tennis, Indian Wells: in campo per la finale 22.20 Sinner-Medvedev. Sabalenka vince su Rybakina 3-6, 6-3, 7-6 Paolini-Errani si fermano alle semifinali. Nel doppio misto vincono Belinda Bencic e Flavio Cobolli Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it facebook #Sinner- #Medvedev diretta #IndianWells: segui la finale LIVE x.com