LIVE Short track Mondiali 2026 in DIRETTA | ultima giornata azzurri all’attacco

Benvenuti alla diretta della terza e ultima giornata dei Mondiali di short track 2026 a Montreal. Oggi si svolgono le gare finali e gli azzurri sono pronti a scendere in pista per le ultime competizioni. Seguiremo in tempo reale gli eventi che si svolgono nel corso di questa giornata decisiva. Rimanete con noi per aggiornamenti e risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata giornata dei Mondiali di short track 2026 in programma a Montreal in Canada. La terza e ultima giornata dei Mondiali di short track di Montréal, in scena sul ghiaccio della Maurice Richard Arena, assegnerà gli ultimi titoli iridati della stagione e rappresenterà il momento decisivo di una rassegna che chiude l’anno olimpico. Il programma della domenica sarà ricchissimo di finali e vedrà l’Italia protagonista in diverse prove, con l’obiettivo di concludere nel migliore dei modi un Mondiale che ha già fornito indicazioni incoraggianti sul livello della squadra azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

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