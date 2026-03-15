Alle 18.35 si svolge la finale della staffetta maschile sui 5000 metri ai Mondiali di short track 2026, ultima prova della serata. La competizione si svolge in diretta, con le squadre che si sfidano sulla pista per conquistare il titolo iridato. La finale chiude il programma delle gare di oggi, offrendo uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35: La serata si avvierà verso la conclusione con la finale della staffetta maschile sui 5000 metri, una delle prove più spettacolari dell’intero programma iridato. L’Italia ha dimostrato di poter essere competitiva grazie al successo ottenuto nella propria batteria con il quartetto composto da Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Lorenzo Previtali, capace di imporsi con una prova molto solida. In una gara dove ritmo, cambi e gestione delle energie sono fondamentali, gli azzurri proveranno a inserirsi nella sfida con le grandi potenze mondiali dello short track. 18.32: Il programma proseguirà poi con i 500 metri femminili, distanza esplosiva che spesso regala finali estremamente combattute. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: si parte con la finale della staffetta mista!

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: la staffetta azzurra mista cade ma è in finale!

Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: staffetta mista azzurra e Nadalini nei 1500 in finale!

GIOVANNI FRANZONI D'ARGENTO in discesa libera a soli due decimi da Von Allmen | #MilanoCortina2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Short track

Temi più discussi: Campionati del mondo di short track 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia in diretta tv e streaming; LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: la giornata si chiude con l’argento nella staffetta femminile!; Su Eurosport i Mondiali di short track, curling e pattinaggio di figura; Mondiali short track 2026 oggi in tv (domenica 15 marzo): orari, programma, streaming, italiani in gara.

LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: ultima giornata, azzurri all’attaccoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata giornata dei Mondiali di short ... oasport.it

Mondiali short track 2026 oggi in tv (15 marzo): orari, programma, streaming, italiani in garaOggi, domenica 15 marzo, terza e ultima giornata di gare dei Mondiali 2026 di short track a Montreal (Canada). Sull'anello di ghiaccio di Montreal ... oasport.it

IL TRIS È SERVITOOOOOO Prima giornata di finali e TRE MEDAGLIE ai Mondiali di short track canadesi! Thomas Nadalini, 1500 metri maschili staffetta femminile 3000 metri Elisa Confortola, 1000 metri femminili A Montréal si volaaaaaaaaaaaaa # facebook

MAIUSCOLE Chiara Betti, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel, Elisa Confortola e Margherita Betti. Le azzurre che hanno vinto l’ARGENTO MONDIALE nella staffetta femminile di short track! È il miglior risultato iridato del XXI secolo: l’ultima piazza d’onore risal x.com