Durante i Mondiali di short track del 2026, si sono svolte le gare in diretta con il passo di un capolavoro di Sighel, che ha conquistato un risultato importante. La staffetta mista italiana ha ottenuto la medaglia d’oro, aggiungendo un altro successo alla giornata. Alle 19.08, sono iniziate le operazioni di rifacimento del ghiaccio, seguite dalle semifinali dei 1500 metri donne.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.08: Ora il rifacimento ghiaccio e poi le semifinali dei 1500 donne 19.07: Italia sempre sul podio da 4 mondiali e due Olimpiadi in questa gara. Bravissimi gli azzurri che da oggi sono campioni olimpici e del mondo contemporaneamente 19.02: E’ il momento dell’inno di Mameli, anche a Montreal, dopo il Forum di Assago 18.55. Sighel ha sfogato tutta la sua rabbia arrivando con il segno della sigaretta, sottolineando la facilità del sorpasso, poi la messo le mani dietro alle orecchie sbeffeggiando un po’ il pubblico locale che era pronto a festeggiare. Non del tutto condivisibile ma alla fine questo è Pietro Sighel, prendere o lasciare e noi prendiamo! 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: capolavoro Sighel, staffetta mista azzurra ancora d’oro!

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