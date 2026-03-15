LIVE Short track Mondiali 2026 in DIRETTA | capolavoro Sighel staffetta mista azzurra ancora d’oro! Confortola in finale nei 1500

Durante i Mondiali di short track del 2026, si sono disputate le gare principali con alcuni risultati chiave. Sighel ha realizzato un capolavoro nella gara individuale, mentre la staffetta mista italiana ha conquistato la medaglia d’oro. Inoltre, Elisa Confortola si è qualificata per la finale dei 1500 metri e sta per partire. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per ulteriori sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.04: Attenzione ora! C’è Elisa Confortola al via della finale dei 1500. Gara tiratissima. Queste le protagoniste: 1 Corinne Stoddard (USA) 2 Xandra Velzeboer (NED) 3 Michelle Velzeboer (NED) 4 Danae Blais (CAN) 5 Courtney Sarault (CAN) 6 Gilli Kim (KOR) 7 Elisa Confortola (ITA) 20.02: Sighel è terza nella finale B, vince la belga Desmet 19.57: C’è Arianna Sighel al via della finale B dei 1500 donne. Queste le protagoniste: 1 Mirei Nakashima (JPN) 2 Sukhee Shim (KOR) 3 Cloe Ollivier (FRA) 4 Arianna Sighel (ITA) 5 Valentina Ascic (CRO) 6 Hanne Desmet (BEL) 7 Jingru Yang (CHN) 19.55: Previtali eliminato, batteria velocissima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: capolavoro Sighel, staffetta mista azzurra ancora d’oro! Confortola in finale nei 1500 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: capolavoro Sighel, staffetta mista azzurra ancora d’oro! Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: staffetta mista azzurra e Nadalini nei 1500 in finale! Altri aggiornamenti su Short track Temi più discussi: Campionati del mondo di short track 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia in diretta tv e streaming; Mondiali short track 2026 oggi in tv (domenica 15 marzo): orari, programma, streaming, italiani in gara; Su Eurosport i Mondiali di short track, curling e pattinaggio di figura; LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: la giornata si chiude con l’argento nella staffetta femminile!. LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: ultima giornata, azzurri all’attaccoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata giornata dei Mondiali di short ... oasport.it Mondiali short track 2026 oggi in tv (15 marzo): orari, programma, streaming, italiani in garaOggi, domenica 15 marzo, terza e ultima giornata di gare dei Mondiali 2026 di short track a Montreal (Canada). Sull'anello di ghiaccio di Montreal ... oasport.it Cambia il quartetto ma non il risultato. Ai Mondiali di Short Track di Montreal la nostra staffetta mista sbaraglia gli avversari, superando anche i padroni di casa canadesi e si laurea Campione del Mondo! Luca Spechenhauser, Arianna Sighel, Thomas Nadalini facebook MAIUSCOLE Chiara Betti, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel, Elisa Confortola e Margherita Betti. Le azzurre che hanno vinto l’ARGENTO MONDIALE nella staffetta femminile di short track! È il miglior risultato iridato del XXI secolo: l’ultima piazza d’onore risal x.com