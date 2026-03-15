Durante i Mondiali di short track a Montreal, si sono svolte le competizioni maschili e femminili con diverse medaglie italiane. Sighel ha realizzato un risultato eccezionale, mentre la staffetta mista ha conquistato l’oro. La staffetta maschile ha ottenuto il bronzo, e Betti ha partecipato alle gare. La diretta si è conclusa alle 22.35.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.35: Si chiude qui la nostra diretta del Mondiale di Montreal. Da 30 anni l’Italia non vinceva queste medaglie, a L’Aja nel 1996 ne aveva vinte 7, a Montreal 6 che si aggiungono alle 4 olimpiche. Grazie per averci seguito e buona serata! 22.34: Tre medaglie per l’Italia in questa ultima giornata. l’oro della staffetta mista e i bronzi di Betti nei 500 e della staffetta maschile 22.32: Finale sconcertante del Mondiale di Montreal. Dandjinou si è aggrappato alle spalle di Rim, lo ha buttato a terra ed è stato qualificato Rim che aveva come unica colpa quella di aver superato il canadese nell’ultima curva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: capolavoro Sighel, staffetta mista azzurra ancora d’oro! Betti e staffetta maschile di bronzo

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