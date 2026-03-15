LIVE Short track Mondiali 2026 in DIRETTA | capolavoro Sighel staffetta mista azzurra ancora d’oro! Betti e staffetta maschile a caccia del podio

Durante i Mondiali di short track del 2026, si sono disputate diverse gare con protagonisti italiani. Sighel ha realizzato un risultato eccezionale, mentre la staffetta mista ha conquistato un oro. Betti e la staffetta maschile sono ancora in corsa per ottenere un podio. La manifestazione è in corso, con aggiornamenti in tempo reale e pause previste per il rifacimento del ghiaccio e le finali dei 500 metri femminili e della staffetta maschile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.31: Pausa per il rifacimento del ghiaccio e le due finali, 500 donne e staffetta maschile 21.30: E’ Finale Chiara Betti! Terza alle spalle delle due olandesi X. Velzeboer e Poutsma. Molto ebne l’azzurra che sopravanza Sarault 21.26: Nessuna penalizzazione, passano Stoddard e Comby,. Bella possibilità per le protagoniste della seconda semifinale. C’è Chiara Betti, queste le protagoniste: 1 Xandra Velzeboer (NED) 2 Selma Poutsma (NED) 3 Chutong Zhang (CHN) 4 Chiara Betti (ITA) 5 Courtney Sarault (CAN) 21.25: cade prima M. Velzeboer, poi altre tre tranne Stoddard che vince, seconda Comby ma vediamo le decisioni della giuria 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: capolavoro Sighel, staffetta mista azzurra ancora d’oro! Betti e staffetta maschile a caccia del podio Articoli correlati Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: capolavoro Sighel, staffetta mista azzurra ancora d’oro! Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: capolavoro Sighel, staffetta mista azzurra ancora d’oro! Confortola in finale nei 1500 Una raccolta di contenuti su Short track Temi più discussi: Campionati del mondo di short track 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia in diretta tv e streaming; Mondiali short track 2026 oggi in tv (domenica 15 marzo): orari, programma, streaming, italiani in gara; Su Eurosport i Mondiali di short track, curling e pattinaggio di figura; LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: la giornata si chiude con l’argento nella staffetta femminile!. LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: capolavoro Sighel, staffetta mista azzurra ancora d’oro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.57: Thomas Nadalini al via della finale B dei 1000. Questi i protagonisti: 1 Thomas Nadalini (ITA) 2 Felix ... oasport.it Mondiali short track 2026 oggi in tv (15 marzo): orari, programma, streaming, italiani in garaOggi, domenica 15 marzo, terza e ultima giornata di gare dei Mondiali 2026 di short track a Montreal (Canada). Sull'anello di ghiaccio di Montreal ... oasport.it Campionati Mondiali di SHORT TRACK - Montreal (Canada) - L'Italia sale sul tetto del mondo! La staffetta mista azzurra, trascinata dalle Fiamme Gialle Pietro Sighel e Chiara Betti, conquista la medaglia d'oro precedendo sul podio i padroni di casa del Canad x.com Continua il viaggio Azzurro ai Mondiali di Short Track in quel di Montreal. Nell'Anello canadese dopo l'argento di Thomas Nadalini, è arrivata anche la medaglia di Bronzo di Elisa Confortola che nei 1000 m prova ad attaccare la sudcoreana Gilli per l'argento facebook