LIVE Short track Mondiali 2026 in DIRETTA | capolavoro Sighel staffetta mista azzurra ancora d’oro! Betti di bronzo nei 500! Ora la staffetta uomini

Durante i Mondiali di Montreal, l’Italia ha conquistato la sua quinta medaglia con un’ottima prestazione di Sighel nel short track. La staffetta mista italiana ha ottenuto la medaglia d’oro, mentre Betti ha vinto il bronzo nei 500 metri. Ora si attende la finale della staffetta maschile, che sarà trasmessa in diretta. Le premiazioni sono in corso e l’evento continua con le competizioni in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58. E’ arrivata la quinta medaglia per l’Italia al Mondiale di Montreal e non è finita! Doipo le premiazioni sarà il momento della staffetta maschile. Italia sul ghiaccio con Canada, Corea e Cina 21.57: Splendida medaglia per l’azzurra Chiara Betti che si mette al terzo posto in partenza e tiene a distanza Stoddard che non riesce mai a ricucire lo strappo. Doppietta olandese con Xandra Velzeboer, argento per l’olandese Poutsma 21.56: BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BETTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 21.55: Atlete in partenza 21.52: E ora c’è Chiara Betti a caccia di una medaglia nella finale dei 500. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: capolavoro Sighel, staffetta mista azzurra ancora d’oro! Betti di bronzo nei 500! Ora la staffetta uomini Articoli correlati Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: capolavoro Sighel, staffetta mista azzurra ancora d’oro! Betti e staffetta maschile a caccia del podio Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: capolavoro Sighel, staffetta mista azzurra ancora d’oro! Confortola in finale nei 1500 Contenuti utili per approfondire LIVE Short track Mondiali 2026 in... Temi più discussi: Mondiali short track 2026 oggi in tv (domenica 15 marzo): orari, programma, streaming, italiani in gara; LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia di nuove medaglie!; LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: la giornata si chiude con l’argento nella staffetta femminile!; Calendario Mondiali short track 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: capolavoro Sighel, staffetta mista azzurra ancora d’oro! Betti e staffetta maschile a caccia del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50: Vince Sarault ma il pubblico è tutto per Boutin che ha appena disputato l'ultima gara della carriera ... oasport.it LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia di medaglieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata giornata dei Mondiali di short track 2026 ... oasport.it MAIUSCOLE Chiara Betti, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel, Elisa Confortola e Margherita Betti. Le azzurre che hanno vinto l’ARGENTO MONDIALE nella staffetta femminile di short track! È il miglior risultato iridato del XXI secolo: l’ultima piazza d’onore risal facebook L'Italia si prende l'argento nella staffetta femminile sui 3000m di short track Sul ghiaccio della Maurice Arena di Montreal Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Margherita Betti e Chiara Betti devono arrendersi solo alle velocissime olandesi #ShortTrackS x.com