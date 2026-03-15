LIVE Short track Mondiali 2026 in DIRETTA | azzurri a caccia di nuove medaglie!

Benvenuti nella diretta della terza e ultima giornata dei Mondiali di short track 2026 a Montreal. Gli atleti italiani partecipano alle gare in programma, cercando di conquistare nuove medaglie. La competizione si svolge sulla pista canadese, con gli atleti di diverse nazioni impegnati nelle varie sessioni. Qui vengono aggiornati i risultati e le azioni più importanti delle competizioni odierne.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata giornata dei Mondiali di short track 2026 in programma a Montreal in Canada. La terza e ultima giornata dei Mondiali di short track di Montréal, in scena sul ghiaccio della Maurice Richard Arena, assegnerà gli ultimi titoli iridati della stagione e rappresenterà il momento decisivo di una rassegna che chiude l’anno olimpico. Il programma della domenica sarà ricchissimo di finali e vedrà l’Italia protagonista in diverse prove, con l’obiettivo di concludere nel migliore dei modi un Mondiale che ha già fornito indicazioni incoraggianti sul livello della squadra azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

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