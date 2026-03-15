LIVE Sci alpino SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA | niente da fare terminato il fine settimana francese

Nella giornata di oggi si è conclusa la competizione di SuperG di Courchevel 2026, con le gare che sono terminate nel fine settimana francese. La diretta streaming ha coperto l'evento senza interruzioni, e sono stati trasmessi anche lo slalom femminile di Are alle 9.30 e alle 12.00. I risultati sono disponibili online e aggiornati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 9.30 E 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 7.36 Buongiorno amici di OA Sport. Gara cancellata anche oggi a causa dell’intensa nevicata che si è abbattuta nella notte a Courchevel. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Courchevel, evento della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 20252026. Dopo la gara cancellata di ieri si rialza il sipario sulla pista Eclipse con il secondo SuperG in programma in questo weekend. La speranza degli organizzatori e di tutti gli appassionati è che il meteo possa dare una tregua e che quest’oggi si possa gareggiare regolarmente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: niente da fare, terminato il fine settimana francese Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: gara a rischio cancellazione LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni cerca la stoccataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo SuperG di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo... Tutti gli aggiornamenti su SuperG Courchevel Temi più discussi: LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: gara cancellata causa maltempo. Le previsioni per domani; SuperG in Val di Fassa: trionfo Curtoni, 3^ Zenere; RECAP! Neve a Courchevel, SuperG maschile cancellato; Sci alpino, orari Coppa del mondo maschile a Courchevel e femminile a Are: dove vedere le gare in diretta. LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni a caccia della vittoria, ma incognita meteoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Courchevel, evento ... oasport.it LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: gara cancellata causa maltempo. Le previsioni per domaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI ARE ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE ... oasport.it Le condizioni meteo a Courchevel costringono a cancellare il SuperG odierno. L’intenzione è di provare a disputare l’altro superG in programma domani alle 10:45, su diversa tracciatura. Leggi le news: tinyurl.com/mwd7wmpb #wearefisi #fisinews x.com Troppo forte per gareggiare la nevicata su Courchevel: salta così la il recupero della gara non disputata un paio di settimane fa a Garmisch. L’intenzione – condizioni permettendo – è di provare a disputare l’altro superG in programma domani alle 10:45, su di facebook