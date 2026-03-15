LIVE Sci alpino SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA | Franzoni per la vittoria ma si farà la gara?

In diretta da Courchevel, va in scena il SuperG maschile del 2026, con Franzoni in competizione per la vittoria. La gara potrebbe essere rinviata o cancellata, e ancora non si sa se si terrà o meno. Contestualmente, alle 9.30 e alle 12, si svolge anche lo slalom femminile di Are. Gli appassionati sono invitati a aggiornarsi tramite la diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 9.30 E 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla D IRETTA LIVE testuale del SuperG di Courchevel, evento della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 20252026. Dopo la gara cancellata di ieri si rialza il sipario sulla pista Eclipse con il secondo SuperG in programma in questo weekend. La speranza degli organizzatori e di tutti gli appassionati è che il meteo possa dare una tregua e che quest’oggi si possa gareggiare regolarmente. Si riparte dalla discesa di venerdì, dove si è imposto Vincent Kriechmayr. L’austriaco è tornato al successo interrompendo un lungo digiuno e proverà a ripetersi anche in SuperG. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: Giovanni Franzoni sogna la vittoria. La startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI ARE ALLE 10.

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Le condizioni meteo a Courchevel costringono a cancellare il SuperG odierno. L’intenzione è di provare a disputare l’altro superG in programma domani alle 10:45, su diversa tracciatura. Leggi le news: tinyurl.com/mwd7wmpb #wearefisi #fisinews x.com

Troppo forte per gareggiare la nevicata su Courchevel: salta così la il recupero della gara non disputata un paio di settimane fa a Garmisch. L’intenzione – condizioni permettendo – è di provare a disputare l’altro superG in programma domani alle 10:45, su di facebook