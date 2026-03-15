LIVE Sci alpino SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA | Franzoni a caccia della vittoria ma incognita meteo

Inizia la diretta del SuperG di Courchevel, seconda gara di sci alpino maschile della Coppa del Mondo 20252026. Franzoni tenta di ottenere una vittoria, mentre le condizioni meteorologiche rappresentano un’incognita per i partecipanti. La competizione si svolge sulle piste francesi e gli atleti si preparano a scendere, con aggiornamenti in tempo reale su tempi, posizioni e eventuali variazioni di percorso causate dal meteo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla D IRETTA LIVE testuale del SuperG di Courchevel, evento della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 20252026. Dopo la gara cancellata di ieri si rialza il sipario sulla pista Eclipse con il secondo SuperG in programma in questo weekend. La speranza degli organizzatori e di tutti gli appassionati è che il meteo possa dare una tregua e che quest’oggi si possa gareggiare regolarmente. Si riparte dalla discesa di venerdì, dove si è imposto Vincent Kriechmayr. L’austriaco è tornato al successo interrompendo un lungo digiuno e proverà a ripetersi anche in SuperG. 🔗 Leggi su Oasport.it

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