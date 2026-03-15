LIVE Sci alpino Slalom Are 2026 in DIRETTA | Shiffrin favorita Della Mea per il riscatto La startlist

Benvenuti alla diretta dello slalom di Are in Svezia, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. La gara vede in pista atlete come la favorita, che ha già ottenuto risultati di rilievo, e Della Mea, che cerca un riscatto dopo le ultime competizioni. La startlist è disponibile per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Are in Svezia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. i conclude la due giorni di Åre, in Svezia, per uno degli ultimi appuntamenti della stagione tecnica. Dopo il gigante di sabato che ha incoronato Julia Scheib come nuova regina della specialità, la scena passa oggi allo slalom speciale, disciplina che spesso regala spettacolo e colpi di scena sul tecnico tracciato scandinavo. Sarà una gara importante sia per la classifica di specialità, sia per la lotta alla Coppa del Mondo generale, che resta ancora apertissima nel finale di stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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