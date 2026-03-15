LIVE Sci alpino Slalom Are 2026 in DIRETTA | ottima manche di Emilia Mondinelli

Alle 12.51, durante la copertura in diretta dello slalom di Are 2026, si è conclusa la prima manche con Emilia Mondinelli che ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera, piazzandosi al settimo posto. Chevrier si trova in quinta posizione a 0.57 secondi dal leader. La gara continua con le successive run e aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.51 Chevrier quinta a 0.57. Miglior piazzamento in carriera per la 21enne Mondinelli. 12.49 Fuori Popovic, che aveva 41 centesimi di vantaggio all’ultimo intermedio. Mondinelli per ora eguaglia il miglior piazzamento in carriera: non può finire peggio che 20ma. In pista la francese Marion Chevrier (-0.94). 12.48 Hurt sbaglia nel finale, perde velocità ed è seconda a 0.11 da Dubovska. E’ il momento della croata Leona Popovic (-0.85). 12.46 Smart quinta a 0.79. Mondinelli alle porte della top20. Tocca all’americana AJ Hurt (-0.67). 12.45 Meillard seconda a 0.27, appena 6 centesimi meglio di Mondinelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: ottima manche di Emilia Mondinelli Articoli correlati LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: ottima manche di Raschner, lontani Sala e SaccardiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 10. LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin in testa davanti ad Aicher! Della Mea nella top 15, bene Mondinelli. Seconda manche alle 12.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COURCHEVEL DALLE 10. Contenuti utili per approfondire LIVE Sci alpino Slalom Are 2026 in... Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: McGrath vince una gara bellissima ed allunga in classifica; Sci alpino oggi, SuperG femminile in Val di Fassa e slalom maschile a Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; Kranjska Gora, il gigante maschile LIVE; RECAP! McGrath ce la fa e vince! Poi Kristoffersen e Brraathen. LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin favorita, Della Mea per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Are in Svezia, valevole per la Coppa ... oasport.it Coppa del mondo, slalom femminile di Are: la prima manche LIVE alle 9.30Sette italiane partecipano allo slalom di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Riflettori puntati su Lara Della Mea, ci si attende una bella prova anche da parte di Martina ... sport.sky.it Il Campionato Nazionale Slalom fa tappa in Sardegna: lo Slalom Guspini-Arbus, in programma il 16 e 17 maggio, sarà la prima delle due prove che si correranno nell'Isola Importante riconoscimento per lo Slalom Guspini-Arbus. La 15ª edizione della gara, 4° facebook